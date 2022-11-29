Futbol severlerin heyecanla beklediği maçlardan birisi de Galler - İngiltere maçıdır. Maç TRT 1 yayın akışında yer almayınca izleyiciler, Galler İngiltere maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç TRT 1'de mi TRT Spor Yıldız'da mı? Galler - İngiltere maçı hangi kanalda yayınlanacak? merak etti. Peki, Galler İngiltere maçı hangi kanalda, TRT 1'mi TRT Spor Yıldız'da mu? Galler İngiltere maç detayları sizlerle...

Galler İngiltere hangi kanalda? Galler İngiltere saat kaçta? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Galler İngiltere maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç TRT 1'de mi TRT Spor Yıldız'da mı? Galler İngiltere maçı hangi kanalda yayınlanacak?

GALLER İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler İngiltere maçı 29 Kasım Salı günü saat 22:00'da başlayacak.

GALLER İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler İngiltere maçı TRT Spor Yıldız'da ekranlara gelecek.

GALLER İNGİLTERE MAÇI TRT 1'DE DEĞİL Mİ, NEDEN?

Bu akşamki Galler İngiltere maçı TRT 1'de değil TRT Spor Yıldız'da yayınlanacaktır. TRT 1'de bugün "Yürek Çıkmazı" dizisi ekranlara gelecek. Diziden dolayı maç TRT Spor Yıldız'da yayınlanacaktır.

GALLER VE İNGİLTERE GRUPTA KAÇ PUANDA?

Galler B grubunda 1 puanda yer alırken, İngiltere ise 4 puanda yer alıyor.

GALLER İNGİLTERE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Al Rayyan'da, Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.