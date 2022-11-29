Galler - İngiltere canlı izle! FIFA 2022 Galler - İngiltere Dünya Kupası maçını HD canlı izle! Galler - İngilte maçı hangi kanalda, canlı yayın linki!
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Galler - İngiltere canlı yayın izle! 2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2 güçlü takım karşı karşıya gelecek. Bugünkü maçlardan birisi de Galler - İngiltere arasında oynanıyor. Galler - İngiltere maçını canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Galler - İngiltere canlı izle! 29 Kasım Galler - İngiltere Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Galler - İngiltere maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Galler - İngiltere canlı izle! 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Galler - İngiltere canlı izle! 29 Kasım Galler - İngiltere Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Galler - İngiltere maçı hangi kanalda? Galler - İngiltere maçı nereden izlenir? Galler - İngiltere maçını canlı HD izle!
Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.
Galler - İngiltere, Dünya Kupası B grubu maçı 29 Kasım 2022 Salı günü saat 22:00 'da başladı.
Galler - İngiltere maçını TRT Spor Yıldız ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maçı TRT Spor Yıldız'da da yayınlanacaktır.
Maç, Al Rayyan'da, Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.