Galler - Hırvatistan maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Galler - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galler - Hırvatistan maçı ne zaman?

Galler - Hırvatistan maçı ne zaman? Galler - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

15 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Galler - Hırvatistan maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Galler - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Galler - Hırvatistan CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Galler- Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galler- Hırvatistan maçı ne zaman?

GALLER - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

15 Ekim Pazar günü oynanacak olan Galler - Hırvatistan karşılaşması saat 19:00'da Plzen'da, Doosan Arena Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus, S Sport kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALLER - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galler - Hırvatistan karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus, S Sport kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir.S Sport Plus, S Sport kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI LETONYA MAÇI İÇİN HAZIR

Ay-yıldızlılar, Letonya maçını kazanması veya bu karşılaşmadan beraberlikle ayrılıp Galler'in de Hırvatistan'ı mağlup edememesi durumunda 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazanacak.