Galler-Güney Kore maçı hangi kanalda? Galler-Güney Kore maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

EURO 2024 grup eleme maçları devam ediyor. Galler Güney Kore maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Galler Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Galler Güney Kore maçı hangi kanalda?

Galler Güney Kore maçı hangi kanalda? EURO 2024 grup eleme maçları devam ediyor. Galler Güney Kore maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Galler Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Galler Güney Kore maçı hangi kanalda? Detaylar...

GALLER - GÜNEY KORE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler - Güney Kore maçı yayın bilgisi bulunmamaktadır.

GALLER - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galler - Güney Kore maçı saat 21.45'te başlayacak.

GALLER - GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN?

Galler - Güney Kore maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

GALLER - GÜNEY KORE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galler - Güney Kore maçı Cardiff'da, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.