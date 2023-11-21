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Galler gruptan çıkma ihtimali var mı?

21 Kasım 2023 23:27 , Son Güncelleme: 23:31 Gündem Haberleri Abone Ol

EURO 2024 elemelerinde haftanın önemli mücadelelerinden Galler - Türkiye maçı oynanıyor. Diğer yandan da Galler gruptan çıkma ihtimali var mı, konular araştırıldı.