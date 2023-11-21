Galler gruptan çıkma ihtimali var mı?
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EURO 2024 elemelerinde haftanın önemli mücadelelerinden Galler - Türkiye maçı oynanıyor. Diğer yandan da Galler gruptan çıkma ihtimali var mı, konular araştırıldı.
EURO 2024 elemelerinde haftanın önemli mücadelelerinden Galler - Türkiye maçı oynanıyor.Diğer yandanda Hırvatistan Ermenistan maçı devam ediyor. Peki, Galler gruptan çıkma ihtimali var mı?
HIRVATİSTAN ERMENİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?
Hırvatistan Ermenistan maçı 0-0 devam ediyor. (Dk 30)
GALLER GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİ VAR MI?
Galler, Türkiye ile yaptığı maçtan 3 puan çıkarırsa Hırvatistan maçından çıkacak sonuca gruptan çıkma ihtimali bulunuyor
GALLER - TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ?
Galler - Türkiye maçı 1-0'lık Galler üstünlüğü ile devam ediyor.
GALLER - TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN
Galler - Türkiye maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
GALLER - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
Galler - Türkiye maçı saat 22.45'te başlayadı.