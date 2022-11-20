Galler Dünya Kupası kadrosu 2022! Galler dünya kupası kadrosunda kimler var? Galler milli takımı kadrosu!

Galler Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Galler geliyor. Galler aday kadrosu isimleri! Galler milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Galler dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Galler 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

Galler Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında Galler geliyor. Galler aday kadrosu isimleri! Galler milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, Galler dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, Galler 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

GALLER DÜNYA KUPASI KADROSU

Galler 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleci: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)

Savunma: Neco Williams (Nottingham Forest), Ben Davies (Tottenham), Ben Cabango (Swansea City), Joe Rodon (Rennes), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia), Chris Gunter (Wimbledon), Connor Roberts (Burnley), Tom Lockyer (Luton Town)

Orta saha: Aaron Ramsey (Nice), Joe Allen (Swansea City), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Dylan Levitt (Dundee United), Rubin Colwill (Cardiff City), Jonny Williams (Swindon Town), Matthew Smith (Milton Keynes Dons), Sorba Thomas (Huddersfield Town)

Forvet: Gareth Bale (Los Angeles), Daniel James (Fulham), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest)

GALLER MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Galler millî futbol takımı, Galler Futbol Federasyonu tarafından yönetilen ve Galler'i uluslararası futbol organizasyonlarında temsil eden futbol takımıdır. Tarihi boyunca 2 kez FIFA Dünya Kupası'na katılabilen Galler millî futbol takımı 1958'de, İsveç'te düzenlenen turnuvada çeyrek final oynamıştır.