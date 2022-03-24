Galler - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galler - Avusturya maçı şifresiz mi?
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Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Galler - Avusturya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galler - Avusturya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Galler - Avusturya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Galler - Avusturya maçı şifresiz mi? Galler - Avusturya maçı hakemi kim? Galler - Avusturya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
GALLER - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galler - Avusturya Dünya Kupası Eleme maçı, 23.02.2022 Perşembe bugün saat 22.45'te başlayacak.
GALLER - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galler - Avusturya Dünya Kupası Eleme maçı UEFA TV'den yayınlanacak.
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