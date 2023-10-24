İş insanı Galip Öztürk kimdir ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Galip Öztürk kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Galip Öztürk, Samsun'da 1965 yılında doğdu. Galip Öztürk kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Galip Öztürk kimdir? Kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? Galip Öztürk'ün hayatı!

Galip Öztürk kimdir? Kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? Galip Öztürk'ün hayatı!

Galip Öztürk, 2005'te kurulan "Türkiye Otobüsçüler Federasyonu"nun da kurucu başkanıdır. Galip Öztürk kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Galip Öztürk kimdir ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Galip Öztürk kimdir? Kaç yaşında, ne iş yapıyor ve nereli? Galip Öztürk'ün hayatı! Detaylar haberimizdedir…

GALİP ÖZTÜRK KİMDİR?

Galip Öztürk, 1 Ocak 1965 yılında Ayvacık, Samsun'da doğdu. Türkiye'deki şehirlerarası yolcu taşımacılığının önde gelen otobüs firmalarından biri olan Metro Şirketler Grubu'nun sahibidir. Ayrıca 2005'te kurulan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nun da kurucu başkanıdır.

Galip Öztürk'ün dedesi ve büyükleri, 1916 yılındaki Rus ilerlemesinde Sürmene'den Çarşamba yöresine yerleşmiştir. Ailesinin beş çocuğundan biri olan Öztürk, 1965 yılında İsmail Öztürk'ün oğlu olarak Ayvacık'ta doğdu.

İlköğrenimini Çarşamba'da tamamladıktan sonra 13 yaşındayken İstanbul'a giderek Topkapı'da bir çay ocağında çalışmaya başladı. Ardından Topkapı otogarında küçük bir çay ocağı ile ticarete başladı.

Daha sonra otobüs taşımacılığına geçti ve 1992 yılının Kasım ayında ise Metro Turizm'i kurdu.[2] İlk olarak İstanbul-Ankara hattında üç otobüsle yola çıkan firma daha sonra hızla büyümeye başladı. Öztürk 2000 yılında Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'nin başkanlığına seçildi. Aynı yıl Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin de yönetim kurulu başkanlığı seçimini kazandı. 4 Ocak 2005 tarihinde ise 58 derneği çatısı altında toplayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonunu kurdu ve bu federasyonun kurucu başkanlığı görevini üstlendi.

2005'te Van Et'i kendi grubuna katarken, 2009 yılının başında Metro Turizm'i halka açmak için Van Et'e sattı. Aynı ay Metro Turizm hisselerini yine kendisine ait olan Van Et Ticaret Yatırımlar'a devredilmesine Rekabet Kurulu tarafından onay verildi.

Öztürk, 29 Şubat 2012'de Metris Cezaevi'ne gönderildi. 19.04.2013 tarihinde yapılan duruşmasında tahliye kararı verilmiştir. 40'ın üzerinde şirkete sahip olup, Büyük İstanbul Otogarı ve Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni işleten Öztürk, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı, Çarşamba ve Havza terminalleri'nin de sahibidir. Hülya Öztürk ile evli olup 4 kız, 1 erkek çocuk babasıdır.