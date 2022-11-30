Galip Aykaç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Galip Aykaç hayatı!

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Galip Aykaç hakkında Galip Aykaç kim merak ediliyor. Peki, Galip Aykaç kimdir? Galip Aykaç nereli, yaşı kaç, ne işle yapıyor? Galip Aykaç BİM'in nesi oluyor? İşte, Galip Aykaç'ın hayatı!

Galip Aykaç kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Galip Aykaç hakkında Galip Aykaç kim merak ediliyor. Peki, Galip Aykaç kimdir? Galip Aykaç nereli, yaşı kaç, ne işle yapıyor? Galip Aykaç BİM'in nesi oluyor? İşte, Galip Aykaç'ın hayatı haberimizde...

GALİP AYKAÇ KİMDİR?



Galip Aykaç, iş insanı ve BİM İcra Kurulu üyesidir. Galip Aykaç, 1957 yılında Yozgat'ta doğmuştur.

Türkiye'nin ilk organize perakende zinciri olan Gima'da on sekiz yıl çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 1997 yılında BİM'in Satın Alma Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.

2007 yılının Kasım ayında Operasyon Komitesi Başkanı olan Aykaç, şu anda da Operasyon Komitesi Başkanlığı görevini yürütmekte aynı zamanda İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlenmektedir.

2013 ve 2014 yıllarında Fortune Dergisi'nin değerlendirmesinde Galip Aykaç, "en değerli iş insanları" listesinde 3. sırada yer almıştır.