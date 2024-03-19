Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Etkinliği Pardubice'de Yapıldı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve "Akif'in Sözü, Cumhuriyetin 100'ü" temalı Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği, Pardubice'deki Türk Şehitliği'nde yapıldı. Törene Prag Büyükelçisi Dr. Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı askeri bandosu ve çok sayıda konuk katıldı.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği, 1916 yılında Çanakkale'den gelerek Galiçya Cephesinde şehit düşmüş kahraman askerler ve onların huzurunda tarih boyunca vatan için canlarını hiç çekinmeden feda eden tüm şehitler için anma töreni düzenledi. Anma töreni, Çek Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı askeri bandosunun katılımıyla daha da renkli bir boyut kazandı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümünde, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitler saygı ve minnetle anıldı. Törende konuşan Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çanakkale Zaferi ve Birinci Dünya Savaşı'nda vatan için canlarını düşünmeden feda eden kahraman şehitleri saygıyla yad ederken, Türkiye ve Çek halkının tarihsel süreçteki yakınlığından söz etti.

Büyükelçi Egemen Bağış şunları söyledi:

Pardubice'de 1916 yılında Çanakkale'den gelerek Galiçya Cephesinde şehit düşmüş kahraman askerlerimizi ve onların huzurunda tarih boyunca vatanımız için canlarını hiç çekinmeden feda eden tüm şehitlerimizi anmak üzere bir araya geldik.

Bu törenin, dostumuz ve NATO müttefikimiz Çek Cumhuriyeti'nde ve Çanakkale ile kardeş kent ilişkisi bulunan Pardubice'de düzenlenmesi bizler için ayrı bir anlam taşımaktadır.

Ülkemizin güvenlik ve bekası için hiçbir fedakarlıktan sakınmayan, tarihimizin en görkemli destanlarını yazan en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızı ve müttefik topraklarını müdafaa eden tüm şehitlerimizi ve bütün kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Çanakkale Zaferi, milletimizin bağımsızlık, onur ve vatan uğruna yaptığı fedakarlıklarla ve büyük bir mücadeleyle elde edilmiştir. Çanakkale zaferi bugün vatanımıza yönelen her türlü tehdide karşı duruşumuzun, azim ve kararlılığımızın sembolüdür. Canları pahasına düşmana Çanakkale'den geçit vermeyen şehit ve gazilerimize büyük bir minnet borcumuz var.

TÜRK VE ÇEK TARİHİNİN BİR PARÇASI

Çek topraklarındaki üç şehitliğimiz, Türk tarihinin olduğu kadar Çek tarihinin de bir parçası haline gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında verdiğimiz aziz şehitlerimizden bini aşkını bugünkü Çek Cumhuriyeti topraklarında bulunmaktadır. Bu töreni gerçekleştirdiğimiz Pardubice şehitliğinde 508, Hodonin şehitliğinde 387 ve Valasske Meziriçi şehitliğinde 205 kahraman vatan evladımız bulunmaktadır.

ÇEK HALKININ EBEDİ MİSAFİRLERİ

Şehitlik mertebesine ulaşmış olan askerlerimiz, dost ve NATO müttefikimiz Çek Cumhuriyeti'nde, Çek halkının ebedi misafirleri konumundadır. Burada, vatan topraklarından binlerce kilometre ötede yatan şehitlerimiz Birinci Dünya Savaşı'nda topraklarını genişletmek amacıyla 1916 yılı Haziran ayında Galiçya bölgesinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kuvvetlerine karşı büyük bir saldırıya geçen Rus ordusuna karşı bu toprakları korumak üzere gelen müttefiklerimizin yardımına koşan Çanakkale'deki 15. Osmanlı Kolordusu'nun askerleridir. Bugünkü dünya gündemine baktığımızda aslında tarihin sadece tekerrürden ibaret olduğunu da görüyoruz.

Onlar, doğdukları büyüdükleri toprakların çok uzağında büyük bir kahramanlık örneği ortaya koyarak Galiçya Cephesinde şehit düşen beş bini aşkın vatan evladımız arasında yer almaktadır. Onları asla unutmayacağız.

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Şehitlerimizin aziz hatırasını korumaya ve dünyanın dört bir yanında şartlar ne olursa olsun milletimizle birlikte ülkemizin menfaatlerini savunmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle, bu yıl İstiklal Marşımızı ve onun aziz Şairi Mehmet Akif Ersoy'u da "Akif'in Sözü, Cumhuriyetin 100'ü" teması ile saygıyla anıyoruz. Türk halkının istiklal mücadelesini en güzel şekilde ortaya koyan ve hepimizin mısralarını gururla tekrarladığı İstiklal Marşımızın şairi, ömrünü vatanına, bayrağına, milletine ve onun değerlerine vakfeden Mehmet Akif Ersoy'u hürmet ve minnetle yad ediyoruz.

Burada yatan askerlerimiz bugün Çek Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında mevcut dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin tarihi boyutunu da ortaya koymaktadır.

ŞEHİT DİPLOMATLAR

Bugün mensubu olmaktan onur duyduğum Dışişleri Bakanlığımızın yurt dışında görevli oldukları sırada menfur terör saldırıları sonucu şehit düşen tüm mensuplarını da rahmetle anmak istiyorum. Ermeni terör örgütü ASALA tarafından 28 ayrı saldırıda 42 Dışişleri Bakanlığı mensubu ne yazık ki haince katledilerek şehit edilmiştir. Şehitlerimizin aziz hatırasını korumaya ve dünyanın dört bir yanında şartlar ne olursa olsun milletimizle birlikte ülkemizin menfaatlerini savunmaya devam edeceğiz.

Türkiye topraklarında ve ülkemiz topraklarının dışında ülkemizin bekası canları pahasına mücadele eden şehitlerimizin ve gazilerimizin değerinin, onlara karşı görev ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kutsal vatan ve müttefik topraklarını canları pahasına müdafaa eden aziz şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi daima minnet ve şükranla anacağız. Ruhları şad olsun.

Anma programımızı Büyükelçiliğimiz Askeri Ataşeliğimizin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Kendilerine ve şehitliklerimizin onarım ve bakım çalışmalarında emek veren herkese, şehitlerimizin manevi miras ve hatıraları üzerine araştırma yapan tüm araştırmacı ve akademisyenlere, Çek makamlarına ve anma törenine katkılarından dolayı Çek Savunma Bakanlığı yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz.

GALİÇYA CEPHESİNDE NELER OLDU?

Osmanlı Devleti'nin müttefiki olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna yardım ettiği ve 4 ayrı savaşın yaşandığı Galiçya Cephesi, Krasnik, Komarow, Gnila Lipa ve Rava Ruska olmak üzere 4 ayrı savaşa sahne olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden biri olan Galiçya Cephesi'nde çarpışmalar 11 gün sürmüş ve cephe 11 Eylül 1914 yılında Rusya'nın galibiyetiyle kapandı. 26 Ağustos'ta açılan ve 11 Eylül 1914 yılında kapanan Galiçya Cephesi'nde yaşanan sert çarpışmaların sonucunda, Ruslar 120 bin askeri esir almışlar fakat kendi esirleriyle birlikte toplam 320 bin asker kaybettiler.

Galiçya Ruslar tarafından işgal edildi. Avusturya-Macaristan toprakları savunmasız hale geldi.

Avusturya ordusunda yer alan Slav birliklerin bir bölümü Rusya tarafına geçti. Rusya daha önce Almanya karşısında aldığı savaş yenilgisinin yaralarını bu cephenin kazanılması ile birlikte bir nebze de olsa sarma imkanı buldu.