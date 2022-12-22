Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Maçı tam saatinde izlemek isteyenler, Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray'ın maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

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Galatasaray - Keçiörengücü maçına az bir süre kala maçı tam saatinde canlı izlemek isteyenler maçı nsaat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Keçiörengücü saat kaçta? Galatasaray - Keçiörengücü maçı ne zaman?

GALATASARAY'IN ZTK MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Galatasaray 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da Keçiörengücü ile karşılaşacak. Turu geçen takım Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselecek.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Keçiörengücü maçı 22 Aralık günü saat 21:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Nef Stadyumu'nda oynanacak.