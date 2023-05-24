Galatasaray Ziraat Türkiye kupasından elendi mi? GS ZTK maçı yok mu?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçı Galatasaray ile Denizlispor arasında oynandı. Galatasaray 3-3 biten maçın sonucunda penaltılarla yenildi. Bunun ardından futbol severler, Galatasaray elendi mi? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? GS bir üst tura çıkamadı mı? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray, daha önce sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etmişti. Heyecan seviyesi yüksek olan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazanmıştı. Peki, Galatasaray elendi mi 2023? GS kupadan elendi mi?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşmııştıtı. İlk yarısını konuk ekibin 2-1 önde tamamladığı mücadeleyi ikinci yarıdaki gollerle 3-2'lik skorla kazanan Başakşehir oldu. Peki, Galatasaray elendi mi 2023? GS kupadan elendi mi?
GALATASARAY ELENDİ Mİ?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray, daha önce sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etmişti. Heyecan seviyesi yüksek olan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazanmıştı. Galatasaray busonuçla elendi.