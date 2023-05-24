Galatasaray Ziraat Türkiye kupasından elendi mi? GS ZTK maçı yok mu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün maçı Galatasaray ile Denizlispor arasında oynandı. Galatasaray 3-3 biten maçın sonucunda penaltılarla yenildi. Bunun ardından futbol severler, Galatasaray elendi mi? Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? GS bir üst tura çıkamadı mı? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...