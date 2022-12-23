Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim? ZTK Galatasaray rakibi belli oldu mu? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray kiminle eşleşti?

23 Aralık günü ZTK'da son 16 turu kura çekiminin ardından son 16 turu eşleşmeleri belli olacak. Galatasaray ZTK'da son maçında Keçiörengücü'nü yenerek turu bitirdi. Tur atlayan Galatasaray'ın rakibi ise merak ediliyor. Arama motorlarında Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim? ZTK Galatasaray rakibi belli oldu mu? soruları aratılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray kiminle eşleşti? İşte merak edilenler...

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim? sorusu merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray 5.tur maçlarından galip gelerek tur atladı. ZTK'da son 16 turu serüveni başlayacak. Futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray kiminle eşleşti? sorusunu aratıyor. 23 Aralık günü çekilecek kura sonucunda Galatasaray'ın rakibi belli olacak. Peki, Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim? ZTK Galatasaray rakibi belli oldu mu? İşte ZTK kura çekimi hakkında detaylar...

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı devam ederken bugün son 16 turu kuraları çekilecek. ZTK son 16 turu kurası Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.30'da gerçekleşecek. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, 23 Aralık Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre karşılaşacak.