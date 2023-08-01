Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris ile yapacağı rövanş mücadelesinin hazırlıklarını sürdürürken sporseveler ise maç yayınını araştırdı. Peki, Galatasaray Zalgiris yayını yok mu, maç yayınlanmayacak mı?

Rövanş maçı büyük bir öneme sahip ve Galatasaray, kendi seyircisi önünde avantajlı bir skorla tur atlamak istiyor. Takım, taraftarının desteğiyle sahada en iyi performansını sergilemeye ve bir üst tura yükselmeye odaklanmış durumda. Galatasaray Zalgiris yayını yok mu, maç yayınlanmayacak mı?

GALATASARAY ZALGİRİS YAYINI YOK MU?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına hazırlanıyor. Temsilcimiz, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile deplasmanda oynadığı maçta 2-2 berabere kalmıştı. Şimdi ise Galatasaray, rövanş maçında Zalgiris Vilnius'u kendi sahası olan Rams Park'ta ağırlamaya hazırlanıyor.

. İki takımın mücadelesinden galip ayrılacak olan, bir üst tura yükselen ekip için yol daha da açılacak. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına sahne olacak Galatasaray Zalgiris Vilnius karşılaşması 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da oynanacak.

Maçın S Spor tPlus ekranlarından yayınlanacağı düşünülüyor. Henüz resmi açıklama gelmedi.