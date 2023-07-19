Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius oldu. Galatasaray ve Zalgiris arasındaki eleme turu maçı 25 Temmuz'da oynanacak. Peki, Galatasaray Zalgiris Vilnius tek maç mı, rövanşı var mı?

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibimiz Zalgiris Vilnius olmasıyla beraber Galatasaray Zalgiris Vilnius tek maç mı, rövanşı var mı merak edildi. Peki, Galatasaray Zalgiris Vilnius tek maç mı, rövanşı var mı?

GALATASARAY ZALGİRİS VİLNİUS TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius oldu. Galatasaray ve Zalgiris arasındaki eleme turunun ilk ayağı 25 Temmuz'da, rövanş ise 2 Ağustos'ta oynanacak.

Mart ayının başında başlayan Litvanya A Ligi'nde 22 maç oynayan Zalgiris 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile 2. sırada bulunuyor.

2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 1. Ön Eleme Turu'na kadar giden ve Konferans Ligi'ne kalan Litvanya temsilcisi, Slovan Bratislave, Basel ve Pyunik gibi ekiplerin bulunduğu gruptan çıkamamıştı.

Maçlarının 5 bin 500 kapasiteli LFF Stadyumu'nda oynayan Zalgiris'te 17 maçta 14 golü bulunan Mathias Kehinde, en skorer oyuncuları olarak dikkat çekiyor.