Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman? Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı hangi kanalda, saat kaçta?

1 Ağustos Salı günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Galatasaray- Zalgiris Vilnius maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Galatasaray- Zalgiris Vilnius maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Galatasaray- Zalgiris Vilnius CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman? Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY - ZALGİRİS VİLNİUS MAÇI NE ZAMAN?

1 Ağustos Salı günü oynanacak olan Galatasaray- Zalgiris Vilnius UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı saat 20:00'da UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Vilnius'da, LFF Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Oyewusi, Abdülkerim Bardakcı, Halil Dervişoğlu ve Kazlauskas gol attı. Kazlauskas, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.