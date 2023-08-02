Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 21.30'da Litvanya takımı Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Arama motorlarında ise Galatasaray Zalgiris muhtemel 11! Icardi, Zaha Galatasaray Zalgiris maçında oynayacak mı? soruları aratılıyor.

Galatasaray Zalgiris muhtemel 11! Icardi, Zaha Galatasaray Zalgirismaçında oynayacak mı? merak edildi. Galatasaray'ın Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk edeceği mücadele D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek. Peki, Galatasaray Zalgiris muhtemel 11! Icardi, Zaha Galatasaray Zalgirismaçında oynayacak mı?

GALATASARAY - ZALGİRİS MUHTEMEL 11!

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo

Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopescu, Buff, Kendysh, Gorobsoc, Golubickas, Fofana, Oyewusi

ICARDİ, ZAHA GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatsaray'ın yeni yıldız transferleri olan Icardi ile Zaha, UEFA listesinde yer almadığı için Zalgiris maçında oynamayacak.

GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 21.30'da Litvanya takımı Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Litvanya'da oynanan ilk mücadele 2-2 berabere sona ermişti. Maçta skor üstünlüğü elde eden ekip, bir sonraki tura yükselecek.

GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, seyircisiyle bu sezon ilk kez D-Smart ekranlarında buluşacak. Galatasaray'ın Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk edeceği mücadele D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek.