Galatasaray Zalgiris muhtemel 11! Icardi, Zaha Galatasaray Zalgiris maçında oynayacak mı?
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 21.30'da Litvanya takımı Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Arama motorlarında ise Galatasaray Zalgiris muhtemel 11! Icardi, Zaha Galatasaray Zalgiris maçında oynayacak mı? soruları aratılıyor.
Galatasaray Zalgiris muhtemel 11! Icardi, Zaha Galatasaray Zalgirismaçında oynayacak mı? merak edildi. Galatasaray'ın Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk edeceği mücadele D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek. Peki, Galatasaray Zalgiris muhtemel 11! Icardi, Zaha Galatasaray Zalgirismaçında oynayacak mı?
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo
Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopescu, Buff, Kendysh, Gorobsoc, Golubickas, Fofana, Oyewusi
Galatsaray'ın yeni yıldız transferleri olan Icardi ile Zaha, UEFA listesinde yer almadığı için Zalgiris maçında oynamayacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 21.30'da Litvanya takımı Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Litvanya'da oynanan ilk mücadele 2-2 berabere sona ermişti. Maçta skor üstünlüğü elde eden ekip, bir sonraki tura yükselecek.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, seyircisiyle bu sezon ilk kez D-Smart ekranlarında buluşacak. Galatasaray'ın Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk edeceği mücadele D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek.