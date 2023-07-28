Rövanş maçı büyük bir öneme sahip ve Galatasaray, kendi seyircisi önünde avantajlı bir skorla tur atlamak istiyor. Takım, taraftarının desteğiyle sahada en iyi performansını sergilemeye ve bir üst tura yükselmeye odaklanmış durumda. Peki, Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? Zalgiris GS rövanş maçı ne zaman? Galatasaray Zalgiris Vilnius rövanş maçı ne zaman?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına hazırlanıyor. Temsilcimiz, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile deplasmanda oynadığı maçta 2-2 berabere kalmıştı. Şimdi ise Galatasaray, rövanş maçında Zalgiris Vilnius'u kendi sahası olan Rams Park'ta ağırlamaya hazırlanıyor. Peki, Galatasaray Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta? Zalgiris GS rövanş maçı ne zaman? Galatasaray Zalgiris Vilnius rövanş maçı ne zaman?

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zalgiris Vilnius da zorlu bir mücadele sergileyeceği kesin. Ancak Galatasaray, teknik ekibin ve oyuncuların özenle hazırlanarak sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi heyecanı, taraftarları ve futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir maç olacak. İki takımın mücadelesinden galip ayrılacak olan, bir üst tura yükselen ekip için yol daha da açılacak. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına sahne olacak Galatasaray Zalgiris Vilnius karşılaşması 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da oynanacak. Bu önemli mücadelede Galatasaray'a başarılar dileriz.