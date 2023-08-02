Galatasaray Zalgiris maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS Zalgiris maçı kaç kaç, canlı maç skoru ve canlı maç anlatımı!
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Bu akşam Galatasaray Zalgiris maçı oynanıyor. Galatasaray Zalgiris maçı kaç kaç merak ediliyor. Galatasaray Zalgiris canlı maç anlatımı ve Galatasaray Zalgiris maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Galatasaray Zalgiris maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Galatasaray Zalgiris maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
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Galatasaray - Zalgiris maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile devam ediyor.
Galatasaray - Zalgiris maçını Spor Smart'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Zalgiris maçı saat 21.30'da başlayacak.
Galatasaray - Zalgiris maçı bu akşam saat 21.30'da oynanacak.
Galatasaray - Zalgiris maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray - Zalgiris maçı Vilnius'da, LFF Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray ; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Kerem, Halil.
Zalgiris; Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Mamic, Oyewusi