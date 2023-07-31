Galatasaray ile Zalgiris arasında oynanacak olan maçın yayın bilgileri merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve TV'de yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda bilgi arayan futbol severler, konuyla ilgili detayları öğrenmek için bekliyorlar. Peki Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, TV'de yayınlanmayacak mı? Galatasaray Zalgiris maçını hangi kanal yayınlayacak? İşte Galatasaray Zalgiris yayıncı kuruluşu kim, televizyonda yayınlanacak mı? Detaylar...

Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda? Galatasaray ile Zalgiris arasında oynanacak olan maçın yayın bilgileri merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve TV'de yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda bilgi arayan futbol severler, konuyla ilgili detayları öğrenmek için bekliyorlar. Peki Galatasaray Zalgiris maçı hangi kanalda, TV'de yayınlanmayacak mı? Galatasaray Zalgiris maçını hangi kanal yayınlayacak? İşte Galatasaray Zalgiris yayıncı kuruluşu kim, televizyonda yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Zalgiris maçının hangi kanalda yayınlanacağı henüz belirsizliğini koruyor. Galatasaray - Zalgiris maçının S Sport Plus'tan canlı yayınlanacağı tahmin ediliyor.

GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da başlayacak.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transferlerin imza töreni ve antrenmanı yaklaşık 35 bin taraftar tarafından izlendi. Sakatlıkları bulunan Wilfried Zaha ve Lucas Torreira antrenmana katılmadı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Zalgiris maçı hazırlıklarına devam edecek.