Galatasaray Zalgiris maç özeti! (VİDEO) Galatasaray Zalgiris maçı özeti izle! Galatasaray Zalgiris golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, 2-2'in rövanşında Zalgiris'i sahasında 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Mücadeleye çok baskılı başlayan Galatasaray, 31'inci dakikada Dries Mertens'in kaydettiği şahane golle 1-0 öne geçti.
Galatasaray - Zalgiris maç özetini maçın ardından Spor Smart kanalından izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Zalgiris maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü ile sona erdi.
Galatasaray - Zalgiris maçı 2 Ağustos 2023 (Çarşamba) günü oynandı.
Galatasaray - Zalgiris maçı canlı olarak Spor Smart'ta yayınlandı.