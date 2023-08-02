Galatasaray Zalgiris maç kadrosu ilk 11! Galatasaray Zalgiris 11'leri belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray Zalgiris maçı 11'i açıklandı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Zalgiris ile kendi evinde kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray Zalgiris 11'leri belli oldu mu? Galatasaray 11'i merak ediliyordu. İşte Galatasaray Zalgiris ilk 11 kimler var? GS Zalgiris 11'leri

Galatasaray Zalgiris 11'i! Galatasaray Zalgiris maçı 11'i açıklandı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Zalgiris ile kendi evinde kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray Zalgiris 11'leri belli oldu mu? Galatasaray 11'i merak ediliyordu. İşte Galatasaray Zalgiris ilk 11 kimler var? GS Zalgiris 11'leri haberimizde...

GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇ KADROSU 11'LERİ

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu rövanşında Galatasaray, Zalgiris'i konuk ediyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray ; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Kerem, Halil.

Zalgiris; Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Mamic, Oyewusi

İLK MAÇ 2-2

İlk maçı 2-2'lik beraberlikle tamamlayan Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

UZATMAYA GİDEBİLİR

Galatasaray'ın tur atlaması için karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek.

Eksikler;

Zalgiris'te ilk maçta kırmızı kart gören Donatas Kazlauskas bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Icardi ve Zaha UEFA listesinde olmadığı için forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı bulunan Toreira'nın da maç kadrosunda olması beklenmiyor.