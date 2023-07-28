Şampiyonlar Ligi eleme turunda oynanacak olan Galatasaray Zalgiris karşılaşmasının biletleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Son günlerde gündemde yer alan karşılaşma hakkında Galatasaray Zalgiris maç biletleri satışa çıktı mı? 2 Ağustos GS Zalgiris biletleri fiyatı ne kadar? araması yapıldı.

Galatasaray Zalgiris maç biletleri satışa çıktı mı? 2 Ağustos GS Zalgiris biletleri fiyatı ne kadar? merak ediliyor. Ön eleme turu karşılaşması olan Galatasaray Zalgiris maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Zalgiris maç biletleri satışa çıktı mı? 2 Ağustos GS Zalgiris biletleri fiyatı ne kadar?

GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da başlayacak.

GALATASARAY - ZALGİRİS MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray Zalgiris maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Karşılaşmadan 2-3 gün önce satışa çıkması tahmin ediliyor.