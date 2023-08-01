Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yarın Zalgiris ile rövanş maçına çıkacak. Futbol severler, Galatasaray bu maçı kazanırsa doğrudan gruplara kalacak mı merak ediyor. Peki, Galatasaray Zalgiris'i elerse gruplara kalır mı 2023? Galatasaray Zalgiris'i elerse doğrudan gruplara mı kalacak yoksa yeni bir ön eleme oynayacak mı? İşte detaylar...

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında yarın evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray Zalgiris'i elerse gruplara kalır mı 2023? Galatasaray Zalgiris'i elerse doğrudan gruplara mı kalacak yoksa yeni bir ön eleme oynayacak mı? Galatasaray kaç ön eleme oynayacak? GS gruplara kalmak için kaç ön elemeden geçmesi gerekiyor? İşte bilgiler...

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 21.30'da Litvanya takımı Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Litvanya'da oynanan ilk mücadele 2-2 berabere sona ermişti. Maçta skor üstünlüğü elde eden ekip, bir sonraki tura yükselecek.

GALATASARAY ZALGİRİS'İ ELERSE GRUPLARA KALACAK MI 2023?

Galatasaray Zalgiris'i elerse bir üst eleme turuna çıkacak. Yani Galatasaray Zalgiris'i elerse direkt olarak gruplara kalamayacak. Çünkü Galatasaray toplamda 3 ön eleme turu oynayacak. Eğer Galatasaray Zalgiris'i elerse 2 tur daha oynayacaktır. 2 turu da geçtiği takdirde temsilcimiz Galatasaray gruplara kalmış olacak.

GALATASARAY KAÇ ÖN ELEME OYNAYACAK?

Galatasaray toplamda 3 eleme turu oynayacak. Hepsini geçtiği zaman gruplara kalmış olacak.

GALATASARAY GRUPLARA KALMAK İÇİN KAÇ MAÇ OYNAYACAK?

Şampiyonlar Ligi Eleme aşamaları:

• Ön eleme turu (4 takım tek maçlı 2 yarı final ve 1 final oynar): Bu turdan başlayan 4 takım.

• Birinci eleme turu (30 takım): Bu turdan başlayan 29 takım ve ön eleme turunu kazanan 1 takım.

• İkinci eleme turu (20 takım): Bu turdan başlayan 5 takım ve birinci eleme turunu kazanan 15 takım. (Galatasaray buradan turnuvaya dahil oldu)

• Üçüncü eleme turu (12 takım): Bu turdan başlayan 2 takım ve ikinci eleme turunu kazanan 10 takım.

• Play-off turu (8 takım): Bu turdan başlayan 2 takım ve üçüncü eleme turunu kazanan 6 takım.