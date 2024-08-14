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Galatasaray Youngboys maçı TRT'de mi, ŞİFRESİZ Mİ?

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Galatasaray ile İsviçre temsilcisi Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının yayıncısı belli oldu. Peki, Galatasaray Youngboys maçı TRT'de mi, ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray- Young Boys arasında oynanacak maçlar TRT1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak. Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının yayıncısı belli oldu. Galatasaray Youngboys maçı TRT'de mi?

MAÇLAR TRT 1'DE

Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşen Galatasaray'ın iç ve dış saha maçları TRT1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak.

Maçlar, TRT1 ve Tabii üzerinden yayınlanacak. İlk maç 21 Ağustos'ta İsviçre'de, rövanş maçı ise 27 Ağustos'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

KARŞILAŞMALAR NE ZAMAN?

Sarı-Kırmızılılar ilk maçı 21 Ağustos'ta İsviçre'de oynayacak. Rövanş maçında ise Galatasaray, 27 Ağustos'ta Young Boys'u konuk edecek.

Osman Demir
Osman Demir
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