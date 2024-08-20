Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın İsviçre'ni Young Boys takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 317. mücadelesine çıkacak. Peki, Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı?
Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Peki, Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı?
YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın yapılacak üç maçla başlayacak. Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer alacağı play-off turunda yarın 3, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 4 maç yapılacak.
Mücadele 21 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak..
GALATASARAY YOUNG BOYS PLAY OFF MAÇLARINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALACAK MI?
Uefa Şampiyonlar Ligi play-off maçlara formata dahil olduğu için maçlarda Şampiyonlar Ligi müziği çalınacak.