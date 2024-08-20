Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Peki, Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı?

YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın yapılacak üç maçla başlayacak. Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer alacağı play-off turunda yarın 3, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 4 maç yapılacak.

Mücadele 21 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak..

GALATASARAY YOUNG BOYS PLAY OFF MAÇLARINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALACAK MI?

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off maçlara formata dahil olduğu için maçlarda Şampiyonlar Ligi müziği çalınacak.