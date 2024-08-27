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Galatasaray Young Boys muhtemel ilk 11! Muslera oynayacak mı?

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Galatasaray muhtemel 11! Galatasaray Young Boys maçı muhtemel ilk 11 kadrosu maça saatler kala merak ediliyor. Galatasaray Young Boys maç kadrosu beli oldu. Sahaya çıkacak 11 araştırılıyor. Galatasaray Young Boys ilk 11 tahminleri, kimlerin oynayıp kimle forma giyemeyeceği tartışılıyor. İşte maça saatler kala Galatasaray Young Boys muhtemel ilk 11'i!

Galatasaray Young Boys muhtemel ilk 11! Galatasaray Young Boys maçı muhtemel ilk 11 kadrosu maça saatler kala merak ediliyor. Galatasaray Young Boys maç kadrosu beli oldu. Sahaya çıkacak 11 araştırılıyor. Galatasaray Young Boys ilk 11 tahminleri, kimlerin oynayıp kimle forma giyemeyeceği tartışılıyor. İşte maça saatler kala Galatasaray'ın Young Boys muhtemel ilk 11'i...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray 3-2'lik skorun rövanşında Young Boys'u kendi sahasında ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'ın turu geçebilmesi için Young Boys'u yenmesi gerekiyor. Bu önemli karşılaşma öncesi Galatasaray'ın muhtemel 11'i de araştırılan konulara arasında yer alıyor. İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı muhtemel 11'i:

Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Barış, Kerem, Mertens, Icardi.

Young Boys'un muhtemel 11'i ise şöyledir: Keller, Blum Zoukrou, Camara, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula.

GALATASARAY'DA EKSİKLER KİMLER?

Galatasaray'da milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı da müsabakada forma giyemeyecek.

İlk Young Boys müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim, rövanş karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılılarda cezası nedeniyle ilk maçta görev yapamayan Kaan Ayhan, müsabakada yer alabilecek. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in durumu ise maç günü netleşecek.

Galatasaray Young Boys muhtemel ilk 11! Muslera oynayacak mı?

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇINA HAZIR

Hasta olduğu açıklanan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha antrenmana katılmadı. Sakatlığı süren Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez de takımdan ayrı çalıştı. Antrenman sırasında Okan Buruk ile kısa süre sohbet eden Sanchez, farklı sahada çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, bu idmanla Young Boys maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İsviçre temsilcisini konuk edecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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