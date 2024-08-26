Galatasaray Young Boys muhtemel 11'leri! Galatasaray Young Boys ilk 11'i ne zaman açıklanacak?
Galatasaray Young Boys maçı ile ilgili tüm detaylar araştırılırken kadrolar merak edildi. Peki, GS Young Boys maçında kareografi görseli ne olacak? Galatasaray Young Boys ilk 11'i ne zaman açıklanacak? İşte, Galatasaray Young Boys muhtemel 11'leri!
Sarı kırmızılılar, Play off turu rövanşında oynayacağı Young Boys maçı hazırlıklarına devam ederen taraftar da koreografi şovuna hazırlık yapıyor. Peki, Galatasaray Young Boys muhtemel 11'lerinde kimler var? Galatasaray Young Boys muhtemel 11'leri!
GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN
27 Ağustos Salı günü saat 22.00'da başlayacak rövanş karşılaşmanın TRT 1 ve tabii uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında Galatasaray, Young Boys'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılmıştı.
Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan, Köhn, Barış, Torreira, Sara, Kerem, Batshuayi, İcardi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.