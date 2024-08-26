Galatasaray Young Boys muhtemel 11'leri! Galatasaray Young Boys ilk 11'i ne zaman açıklanacak?

Sarı kırmızılılar, Play off turu rövanşında oynayacağı Young Boys maçı hazırlıklarına devam ederen taraftar da koreografi şovuna hazırlık yapıyor. Peki, Galatasaray Young Boys muhtemel 11'lerinde kimler var? Galatasaray Young Boys muhtemel 11'leri!

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN

27 Ağustos Salı günü saat 22.00'da başlayacak rövanş karşılaşmanın TRT 1 ve tabii uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında Galatasaray, Young Boys'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan, Köhn, Barış, Torreira, Sara, Kerem, Batshuayi, İcardi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.