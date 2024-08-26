Galatasaray Young Boys maçını hangi kanal veriyor? Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Galatasaray Young Boys rövanş maçını hangi kanal veriyor? Galatasaray'ın Young Boys ile yapacağı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Galatasaray Young Boys maçını hangi kanal veriyor? Futbol severler ayrıca Galatasaray Young Boys TRT 1 şifresiz mi, şifreli mi merak ediyor. İşte Galatasaray Young Boys maçı yayın bilgisi haberimizde!

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Galatasaray Young Boys maçını TRT 1 verecek verecek. Galatasaray'ın Young Boys ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçının yayın hakkını TRT 1 satın aldı. Galatasaray Young Boys maçını güncel frekans bilgileri üzerinden TRT 1 kanalından şifresiz izleyebilirsiniz.

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Young Boys maçı TRT 1'de. Galatasaray ilk maçın rövanşında Young Boys'u kendi evinde ağırlayacak. Galatasaray'ın turu geçmesi için Young Boys'u mağlup etmesi gerekiyor.

Galatasaray Young Boys maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Young Boys maçı Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Mücadele saat 22.00'den itibaren TRT 1'den canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI HAKEMİ KİM, NERELİ?

Galatasaray Young Boys maçını Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Hollanda'dan Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank görev alacak.