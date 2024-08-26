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Galatasaray Young Boys maçı yarın mı, Çarşamba mı?

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç öncesi detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray Young Boys maçı yarın mı, Çarşamba mı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak. Rövanş maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oluyor. Peki, Galatasaray Young Boys maçı yarın mı, Çarşamba mı?

GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında Galatasaray, Young Boys'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılmıştı.

27 Ağustos Salı günü saat 22.00'da başlayacak rövanş karşılaşmanın TRT 1 ve tabii uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Young Boys maçı yarın mı, Çarşamba mı?

GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1 ve Tabii platformundan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Galatasaray Young Boys maçı yarın mı, Çarşamba mı?

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, Young Boys karşısında tur atlaması durumunda adını Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takım arasına yazdıracak.

Sarı-kırmızılılar ilk maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı olmadığından Galatasaray'a tur için en az iki farklı galibiyet gerekiyor.

Osman Demir
Osman Demir
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