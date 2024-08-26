Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray-Young Boys maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Galatasaray- Young Boys maçı TRT 1'de mi yayınlanacak ve Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi gün oynanacağı gündeme geliyor. Galatasaray ile Young Boys arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı ne zaman, saat kaçta ve hagi kanalda olacağı merak ediliyor. Galatasaray-Young Boys maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Young Boys Maçı, 27 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynanacak.

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray ile Young Boys arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, TRT 1, tabii kanallarından canlı maç izlenebilecek.