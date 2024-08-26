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Galatasaray Young Boys hakemi nereli? Galatasaray Young Boys rövanş maçı hakemi kim, adı ne?

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Galatasaray 3-2'lik skorun rövanşından kendi evinde Young Boys'u ağırlayacak. İlk maçta Alman hakemin maçı yönetmesi nedeniyle Okan Buruk tepki göstermiş ve ikinci maçta Azerbaycanlı bir hakemin maçı yönetmesini önermişti. Peki, Galatasaray Young Boys hakemi nereli? Galatasaray Young Boys rövanş maçı hakemi kim, adı ne?

Galatasaray Young Boys maçı hakemi kim? Galatasaray 3-2'lik skorun rövanşından kendi evinde Young Boys'u ağırlayacak. İlk maçta Alman hakemin maçı yönetmesi nedeniyle Okan Buruk tepki göstermiş ve ikinci maçta Azerbaycanlı bir hakemin maçı yönetmesini önermişti. Peki, Galatasaray Young Boys hakemi nereli? Galatasaray Young Boys rövanş maçı hakemi kim, adı ne? Detaylar...

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI HAKEMİ KİM, NERELİ?

Galatasaray Young Boys maçını Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Hollanda'dan Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank görev alacak.

Galatasaray Young Boys hakemi nereli? Galatasaray Young Boys rövanş maçı hakemi kim, adı ne?

ESPEN ESKAS KİMDİR?

Espen Eskås Norveçli futbol hakemidir. Kendisi UEFA'nın elit hakemidir. 2005 yılında hakemliğe başladı. Fransa ile Almanya arasında oynanan 2023 FIFA U-17 Dünya Kupası finalinde maç görevlisi olarak seçildi.

Galatasaray Young Boys hakemi nereli? Galatasaray Young Boys rövanş maçı hakemi kim, adı ne?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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