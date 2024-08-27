Galatasaray'ın Young Boys maçı sonrasında elenme ihtimaliyle ilgili birçok senaryo konuşulmaya başladı. Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor? Galatasaray elenirse ne olacak?

GALATASARAY ELENİRSE NE OLACAK?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenirse, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybedecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek.

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI CANLI YAYIN KANALI VE SAATİ

Galatasaray - Young Boys rövanş maçı 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Canlı yayını online olarak TRT TABİİ üzerinden aşağıdaki uzantıya giriş yaparak izleyebilirsiniz.