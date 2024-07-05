Galatasaray yetki kongresi ne zaman (FLORYA)? GS Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ne zaman?

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirilecek. Peki, Galatasaray yetki kongresi ne zaman? GS Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ne zaman?

GALATASARAY OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NE ZAMAN?

6 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek olan Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda önemli konular ele alınacak. Toplantıda, Dursun Özbek yönetimi, üyelerden Galatasaray'ın son mülkü Florya'nın satışı için yetki isteyecek. Ancak kulüp içerisinde satışa karşı olanlar da seslerini duyuruyor.

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirilecektir.