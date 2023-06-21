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Galatasaray yeni sezon hazırlıkları ne zaman? Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacak, kamp ne zaman toplanacak?

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları ne zaman? Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacak, kamp ne zaman toplanacak?

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Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turlarından katılma hakkı kazanan Galatasaray'da sezon öncesi kamp çalışmaları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki Galatasaray yeni sezon hazırlıkları ne zaman? Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacak, kamp ne zaman toplanacak?

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Galatasaray yeni sezon hazırlıkları ne zaman? Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turlarından katılma hakkı kazanan Galatasaray'da sezon öncesi kamp çalışmaları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki Galatasaray yeni sezon hazırlıkları ne zaman? Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacak, kamp ne zaman toplanacak? Detaylar...

GALATASARAY YENİ SEZON HAZIRLIKLARI NE ZAMAN?

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. Sarı-kırmızılılar yurt dışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz 2023 tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Waltersdorf şehrinde sürdürecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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