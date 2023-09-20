Türk futbolunun köklü kulüplerinden Galatasaray, heyecanla beklenen yeni sezon formalarını ne zaman tanıtacağı merak konusu oldu. Taraftarların merakla beklediği bu an, sarı-kırmızılı renklere gönül verenler için büyük bir heyecan kaynağı oldu. Peki ama Galatasaray yeni sezon forması tanıtıldı mı? GS 2023-2024 Sezon formaları belli oldu mu? İşte detaylar…

Galatasaray'ın geleneksel renkleri olan sarı ve kırmızı bu sezon da ana formada kendini göstereceği iddia ediliyor. Yeni sezon formalarının ana tasarımı oldukça sade ve şık bir şekilde tasarlanacağı dedikoduları sosyal medyada dolaşıyor. Peki, Galatasaray yeni sezon forması tanıtıldı mı? GS 2023-2024 Sezon formaları belli oldu mu? İşte detaylar…

GALATASARAY YENİ SEZON FORMASI TANITILDI MI?

Galatasaraylı foto muhabir Uğur Şenpire'nin paylaştığı fotoğrafa göre aşağıdaki forma Galatasaray'ın yeni sezondaki forması olacak. İddia sahibi Uğur Şenpire'nin sosyal medyada yeniden paylaştığı gönderide "Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen hazırlanan ve 29 Ekim haftasında tanıtılacak forma Galatasaray'ın 1923'te giydiği çubuklu formadan esinleniyor" ifadeleri kullanıldı.

GS 2023-2024 SEZON FORMALARI BELLİ OLDU MU?

Sarı-kırmızılı kulüpten henüz bir resmi açıklama gelmezken, cumhuriyetin 100. yılına özel detayların formada olacağı kulislerde konuşuluyor.

İddiaya konu olan forma