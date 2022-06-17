Galatasaray yeni sezon formaları kaç TL? PARÇALI GS yeni forma resimleri!
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Galatasaray, yeni sezon iç saha formalarını resmi hesabından tanıttı. Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan forma taraftarların beğenisine sunuldu. Peki, Galatasaray, yeni sezon iç saha formalarını resmi hesabından tanıttı. Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan forma taraftarların beğenisine sunuldu. İşte, GS yeni forma resimleri!
Sarı kırmızılı ekipte bir yeni sezon formaları merak konusu olmuştu. Galatasaray, resmi hesabından yeni formalarını tanıttı. Bu sezon Galatasaray'ın iç saha formasının satış fiyatı belirlendi. Peki, Galatasaray yeni sezon formaları kaç TL? PARÇALI GS yeni forma resimleri!
GALATASARAY YENİ SEZON FORMALARI KAÇ TL?
Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan forma taraftarların beğenisine sunuldu. Sarı kırmızılıların piyasa sürdüğü formanın satış fiyatı ise 799,90 TL.
Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek— Haberler (@Haberler) June 11, 2022
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