Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? 18 Nisan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının özetini HD izle! Maç bitti mi?
- Güncelleme:
Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maç özeti izle! Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray , sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Maçta heyecanlı dakikalar oynanırken izleyiciler, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Nisan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Nisan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşt
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Nisan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının gollerini kim attı? Galatasaray - Yeni Malatyaspor kaç puanda? Galatasaray - Yeni Malatyaspor ilk 11'de kimler var? Galatasaray - Yeni Malatyaspor ligde kaçıncı sırada? Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti yayınlandı mı? Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç bitti? 18 Nisan Pazartesi Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının özetini izle!
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 18 Nisan Pazartesi bugün saat 20:30 'da başladı.
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç bugün saat 20:30 'da başladı.
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Pulgar, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.
Yeni Malatyaspor: Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Philip, Campi, Buğra, Azubuike, Donsah, Mustafa, Kenan, Dicko, Tetteh
MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Hakem)
ESAT SANCAKTAR(1. Yardımcı Hakem)
İBRAHİM BOZBEY(2. Yardımcı Hakem)
DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)
ÖZGÜR YANKAYA(VAR)
KEMAL YILMAZ(AVAR)
OĞUZHAN ÇAKIR(AVAR)
MÜRVET SEZER(Gözlemci)
KASIM TURNA(Temsilci)
ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)
ÖMER SÖZEN(Temsilci)