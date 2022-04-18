Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? 18 Nisan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının özetini HD izle! Maç bitti mi? - Haberler

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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? 18 Nisan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının özetini HD izle! Maç bitti mi?

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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? 18 Nisan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının özetini HD izle! Maç bitti mi?

Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maç özeti izle! Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray , sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Maçta heyecanlı dakikalar oynanırken izleyiciler, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Nisan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 18 Nisan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşt

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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 18 Nisan Pazartesi bugün saat 20:30 'da başladı.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç bugün saat 20:30 'da başladı.

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? 18 Nisan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının özetini HD izle! Maç bitti mi?

Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Pulgar, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Yeni Malatyaspor: Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Philip, Campi, Buğra, Azubuike, Donsah, Mustafa, Kenan, Dicko, Tetteh

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Hakem)

ESAT SANCAKTAR(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM BOZBEY(2. Yardımcı Hakem)

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

KEMAL YILMAZ(AVAR)

OĞUZHAN ÇAKIR(AVAR)

MÜRVET SEZER(Gözlemci)

KASIM TURNA(Temsilci)

ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)

ÖMER SÖZEN(Temsilci)

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? 18 Nisan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının özetini HD izle! Maç bitti mi?

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