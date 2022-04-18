Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? 18 Nisan Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının özetini HD izle! Maç bitti mi?

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GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 18 Nisan Pazartesi bugün saat 20:30 'da başladı.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI BAŞLADI MI?

Maç bugün saat 20:30 'da başladı.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Omar, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Pulgar, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Yeni Malatyaspor: Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Philip, Campi, Buğra, Azubuike, Donsah, Mustafa, Kenan, Dicko, Tetteh

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Hakem)

ESAT SANCAKTAR(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM BOZBEY(2. Yardımcı Hakem)

DİRENÇ TONUSLUOĞLU(Dördüncü Hakem)

ÖZGÜR YANKAYA(VAR)

KEMAL YILMAZ(AVAR)

OĞUZHAN ÇAKIR(AVAR)

MÜRVET SEZER(Gözlemci)

KASIM TURNA(Temsilci)

ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)

ÖMER SÖZEN(Temsilci)