Galatasaray yeni formalar 2022! 2022-23 GS yeni formları tanıtıldı!
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Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıtıldı. İşte Yeni sezon 2022-2023 GS forma tasarımları! GS Store 2022-23 yeni sezon Galatasaray formaları!
Galatasaray taraftarlarının ve sporseverlerin merakla beklediği 2020-2021 yeni sezon Galatasaray forması satışa sunuldu. Galatasaray yeni sezon formaları satışa çıktı! Galatasaray yeni sezon formaları satışa çıktı! İşte 2022-23 GS forma tasarımları
GS STORE 2022-23 YENİ SEZON GALATASARAY FORMALARI
Galatasaray, 2022-23 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. İşte yeni formalar: