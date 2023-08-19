Galatasaray ve Trazbzonspor'lu taraftarlar, maç başlamadan önce birbirlerine girdiler

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacağı maç öncesi, iki takımın taraftarları arasında kavga çıktı.

Süper Lig'in 2'inci haftasında son şampiyon Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'la kozlarını paylaşacağı maç öncesinde iki ekibin taraftarları arasında kavga çıktı.

KAVGA ÇIKTI

İki takım taraftarları, maçın başlamasına kısa bir süre kala birbirlerine girgiler. O anları başka bir taraftar kayıt altına aldı. Sosyal medyaya düşen video binlerce kez izlendi.

İşte o anlardan kareler;