Galatasaray Üniversitesi rektörü değişti mi? Galatasaray Üniversitesi yeni rektörü kimdir? merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile başta Galatasaray Üniversitesi olmak üzere 13 özel ve devlet üniversitesine rektör ataması yapıldı. Galatasaray Üniversitesi rektörü değişti mi? Galatasaray Üniversitesi yeni rektörü kimdir? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ getirilirken, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Feridun Yılmaz atandı.

PROF. DR. ABDURRAHMAN MUHAMMED ULUDAĞ KİMDİR?

Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Eğitim Bilgileri:

Doktora, Université de Grenoble 2, Institut Joseph Fourier, Fransa 1997 -2000

Yüksek Lisans, Université de Grenoble 2, Institut Joseph Fourier, Fransa 1996 -1997

Yüksek Lisans, İhsanDoğramacıBilkentÜniversitesi,FenFakültesi,MatematikBölümü,Türkiye 1994 -1996

Lisans,BoğaziçiÜniversitesi,Fen-EdebiyatFakültesi,MatematikBölümü,Türkiye 1989 -1994

Yabancı Diller:

Fransızca,C2 Ustalık

İngilizce,C1 İleri