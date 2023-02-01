Galatasaray Ümraniyespor seyirci sayısı! Galatasaray Ümraniyespor tribün doluluk oranı kaç? Galatasaray tribün doluluk oranı!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray ve Ümraniyespor maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray-Ümraniyespor maçının tribün doluluk oranı araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ümraniyespor tribün doluluk oranı kaç? İşte detaylar...

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Galatasaray tribün doluluk oranı! Galatasaray ile Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray - Ümraniyespor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Galatasaray Ümraniyespor maçında ne kadar seyirci sayısı olduğu araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ümraniyespor tribün doluluk oranı kaç? İşte, Galatasaray tribün doluluk oranı!

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Ümraniyespor arasındaki Spor Toto Süper Lig, Bein Sports kanallarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY VE ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Ümraniyespor maçı 1 Şubat Çarşamba günü 20.00 da gerçekleşecek.

GALATASARAY TRİBÜN DOLULUK ORANI!

Galatasaray ve Ümraniyespor arasında gerçekleşen maçın doluluk oranı araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig tribün doluluk oranı %4,7'dir. Toplam 2523 biletten 120 tanesi satılmıştır.