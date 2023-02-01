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Galatasaray Ümraniyespor maçı kaç kaç? Galatasaray maç SKORU! Galatasaray maç sonucu ne?

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Galatasaray Ümraniyespor maçı kaç kaç? Galatasaray maç SKORU! Galatasaray maç sonucu ne?

Spor Toto Süper Lig'in iddialı takımlarından Galatasaray ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray – Galatasaray maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray – Ümraniyespor maç sonucu ne? İşte detaylar...

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Galatasaray maçı kaç kaç? Galatasaray ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray Ümraniyespor maçının skoru araştırılmaya başlandı. Galatasaray –Ümraniyespor maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı kaç kaç? İşte, Galatasaray maç SKORU! Detaylar haberimizde...

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Oğuz, Avounou, Kartal, Geraldo, Bettaieb, Umut Nayir

Galatasaray ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig, Bein Sports kanallarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Galatasaray maçı 1 Şubat Çarşamba günü 20.00 da gerçekleşecek.

Dakika 5: Galatasaray şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

Dakika 3: Sacha Boey'in arka direğe gönderdiği topa savunma son anda dokundu, korner.

Dakika 1: Ve maç başladı. İki takıma da başarılar.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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