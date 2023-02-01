Galatasaray Ümraniyespor maçı İZLE! Galatasaray maçı CANLI İZLE! GS Ümraniyespor maçı canlı izleme linki!
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Ümraniyespor maçı heyecanla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. İşte, Galatasaray Ümraniyespor maçı canlı izleme linki!
Galatasaray maçı canlı izle! Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray- Galatasaray bugün karşı karşıya geldi. Maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Ümraniyespor maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray Ümraniyespor canlı izle! Galatasaray maçı canlı izle şifresiz! aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Galatasaray Ümraniyespor canlı izleme linki!
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Ümraniyespor : Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Oğuz, Avounou, Kartal, Geraldo, Bettaieb, Umut Nayir
Galatasaray-Galatasaray maçı 1 Şubat Çarşamba günü 20.00 da gerçekleşecek
Dakika 25: Galatasaray'ın sağdan kazandığı köşe vuruşunu Mertens ortaladı. Savunmanın müdahalesi var ve bir korner daha.
Dakika 22: Orta alanda Emre ve Oğuz çarpıştı. Sağlık görevlileri oyun alanında.
Dakika 19: KAÇTI! Sergio Oliveira'nın yay üzerinden attığı sert şutta kaleci Orkun gole izin vermedi.
Dakika 17: KAÇTI! Geraldo'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Durel Avounou iyi vurdu. Kaleci Muslera gole izin vermedi.
Dakika 15: Galatasaray yediği golün şokunu atlatmaya çalışıyor.
Dakika 11: GOL! Ümraniyespor Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti.
Dakika 7: Hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Onur Ayık, sağdan karşı karşıya pozisyonda vurdu. Kaleci Muslera gole izin vermedi.
Dakika 5: Galatasaray şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
Dakika 3: Sacha Boey'in arka direğe gönderdiği topa savunma son anda dokundu, korner.
Dakika 1: Ve maç başladı. İki takıma da başarılar.
Galatasaray ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig, Bein Sports kanallarından canlı yayınlanacaktır.