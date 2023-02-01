Galatasaray Ümraniyespor maçı İZLE! Galatasaray maçı CANLI İZLE! GS Ümraniyespor maçı canlı izleme linki!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Ümraniyespor maçı heyecanla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. İşte, Galatasaray Ümraniyespor maçı canlı izleme linki!

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Galatasaray maçı canlı izle! Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray- Galatasaray bugün karşı karşıya geldi. Maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Ümraniyespor maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray Ümraniyespor canlı izle! Galatasaray maçı canlı izle şifresiz! aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Galatasaray Ümraniyespor canlı izleme linki!

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Ümraniyespor : Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Oğuz, Avounou, Kartal, Geraldo, Bettaieb, Umut Nayir

GALATASARAY VE ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Galatasaray maçı 1 Şubat Çarşamba günü 20.00 da gerçekleşecek

CANLI ANLATIM:

Dakika 25: Galatasaray'ın sağdan kazandığı köşe vuruşunu Mertens ortaladı. Savunmanın müdahalesi var ve bir korner daha.

Dakika 22: Orta alanda Emre ve Oğuz çarpıştı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

Dakika 19: KAÇTI! Sergio Oliveira'nın yay üzerinden attığı sert şutta kaleci Orkun gole izin vermedi.

Dakika 17: KAÇTI! Geraldo'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Durel Avounou iyi vurdu. Kaleci Muslera gole izin vermedi.

Dakika 15: Galatasaray yediği golün şokunu atlatmaya çalışıyor.

Dakika 11: GOL! Ümraniyespor Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 7: Hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Onur Ayık, sağdan karşı karşıya pozisyonda vurdu. Kaleci Muslera gole izin vermedi.

Dakika 5: Galatasaray şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

Dakika 3: Sacha Boey'in arka direğe gönderdiği topa savunma son anda dokundu, korner.

Dakika 1: Ve maç başladı. İki takıma da başarılar.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE!

Galatasaray ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig, Bein Sports kanallarından canlı yayınlanacaktır.