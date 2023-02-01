Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? GS Ümraniyespor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?
Gündem Haberleri
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray ve Ümraniyespor maçının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray –Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı nereden, nasıl nasıl izlenir? Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman? İşte detaylar…
Galatasaray maçı hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Ümraniyespor maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? GS Ümraniyespor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray –Ümraniyespor maçı canlı olarak BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.
GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ve Ümraniyespor maçı, 1 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'da gerçekleşecek.