Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray ve Ümraniyespor maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray-Ümraniyespor maçının biletlerinin nereden alınacağı araştırılıyor. Galatasaray maçı CANLI izle! Galatasaray-Ümraniyespor maçı izle!

Galatasaray maç biletleri ne kadar? Galatasaray ile Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray - Ümraniyespor maçına az bir süre kala heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafından Galatasaray Ümraniyespor maçının biletleri araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray maç biletleri ne kadar? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Ümraniyespor arasındaki Spor Toto Süper Lig, Bein Sports kanallarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY VE ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Ümraniyespor maçı 1 Şubat Çarşamba günü 20.00 da gerçekleşecek.

GALATASARAY TRİBÜN DOLULUK ORANI!

Galatasaray ve Ümraniyespor arasında gerçekleşen maçın doluluk oranı araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig tribün doluluk oranı %4,7'dir. Toplam 2523 biletten 120 tanesi satılmıştır.