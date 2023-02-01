Galatasaray–Ümraniyespor MAÇ SONUCU! Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray – Ümraniyespor maç sonucu ne?
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Spor Toto Süper Lig'in iddialı takımlarından Galatasaray ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray – Galatasaray maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray – Ümraniyespor maç sonucu ne? İşte detaylar...
Galatasaray – Galatasaray MAÇ SONUCU! Galatasaray ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray Ümraniyespor maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Galatasaray –Ümraniyespor maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Galatasaraymaçı kaç kaç bitti? Galatasaray – Ümraniyespor maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…
Galatasaray ile Ümraniyespor arasındaki Spor Toto Süper Lig, Bein Sports kanallarından canlı yayınlanacak.
Galatasaray-Ümraniyespor maçı 1 Şubat Çarşamba günü 20.00 da gerçekleşecek.
Galatasaray ve Ümraniyespor arasında gerçekleşen maçın doluluk oranı araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig tribün doluluk oranı %4,7'dir. Toplam 2523 biletten 120 tanesi satılmıştır.