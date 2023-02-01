Galatasaray–Ümraniyespor MAÇ SONUCU! Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray – Ümraniyespor maç sonucu ne?

Spor Toto Süper Lig'in iddialı takımlarından Galatasaray ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray – Galatasaray maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray – Ümraniyespor maç sonucu ne? İşte detaylar...