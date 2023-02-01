Galatasaray - Ümraniyespor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray maçı özeti izle! Galatasaray Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti?

Galatasaray -Ümraniyespor maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Galatasaray -Ümraniyespor maç özeti! Galatasaray Ümraniyespor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Galatasaray maç özeti İZLE! Spor Toto Süper ligin takımlarından Galatasarayve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray- Ümraniyespor maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Galatasaray Ümraniyespor maç özeti! Galatasaray Ümraniyespor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Oğuz, Avounou, Kartal, Geraldo, Bettaieb, Umut Nayir

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig, Bein Sports kanallarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY VE ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Galatasaray maçı 1 Şubat Çarşamba günü 20.00 da gerçekleşecek.

CANLI ANLATIM:

D.A: Mücadelede ilk yarı sona erdi.

Dakika 46: Ümraniyespor'da Durel Avounou, Oliveira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Dakika 45: İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

Dakika 42: Galatasaray'da Mertens, ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci gole izin vermedi.

Dakika 39: GOL Ümraniyespor Oguz Gürbulak'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Dakika 38: Orta alanda bu bölümde yaşanan fauller var. Tempo biraz düştü.

Dakika 33: GOL! Galatasaray, Abdülkerim'in golüyle beraberliği yakaladı.

Dakika 32: Kerem'in pasıyla sol çaprazda topu alan Icardi sert vurdu top üstten dışarıya gitti.

Dakika 29: Mertens'in direk dibinden arka direğe gönderdiği topu Isaac Sackey son anda kornere çeldi.

Dakika 25: Galatasaray'ın sağdan kazandığı köşe vuruşunu Mertens ortaladı. Savunmanın müdahalesi var ve bir korner daha.

Dakika 22: Orta alanda Emre ve Oğuz çarpıştı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

Dakika 19: KAÇTI! Sergio Oliveira'nın yay üzerinden attığı sert şutta kaleci Orkun gole izin vermedi.

Dakika 17: KAÇTI! Geraldo'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Durel Avounou iyi vurdu. Kaleci Muslera gole izin vermedi.

Dakika 15: Galatasaray yediği golün şokunu atlatmaya çalışıyor.

Dakika 11: GOL! Ümraniyespor Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 7: Hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Onur Ayık, sağdan karşı karşıya pozisyonda vurdu. Kaleci Muslera gole izin vermedi.

Dakika 5: Galatasaray şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

Dakika 3: Sacha Boey'in arka direğe gönderdiği topa savunma son anda dokundu, korner.

Dakika 1: Ve maç başladı. İki takıma da başarılar.