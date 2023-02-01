Galatasaray Ümraniyespor maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı? Galatasaray ilk 11! Galatasaray-Ümraniyespor maçı ilk 11'ler kimler var?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray ve Ümraniyespor maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray-Ümraniyespor maçının kadrosunda yer alacak ilk 11'ler araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı? İşte detaylar...