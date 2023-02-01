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Galatasaray Ümraniyespor maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı? Galatasaray ilk 11! Galatasaray-Ümraniyespor maçı ilk 11'ler kimler var?

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Galatasaray Ümraniyespor maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı? Galatasaray ilk 11! Galatasaray-Ümraniyespor maçı ilk 11'ler kimler var?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray ve Ümraniyespor maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray-Ümraniyespor maçının kadrosunda yer alacak ilk 11'ler araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı? İşte detaylar...

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Galatasaray ilk 11'ler! Galatasaray ile Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray - Ümraniyespor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafından Galatasaray Ümraniyespor maçının kadrosunda yer alacak ilk 11'ler araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı? Galatasaray-Ümraniyespor maçı ilk 11'ler kimler var? İşte, Galatasaray maçı ilk 11'ler!

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig, Bein Sports kanallarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY VE ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Galatasaray maçı 1 Şubat Çarşamba günü 20.00 da gerçekleşecek.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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