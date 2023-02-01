Galatasaray Ümraniyespor ilk 11'ler! Galatasaray maçı ilk 11'ler kim? Galatasaray-Ümraniyespor maç kadrosu!
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray ve Ümraniyespor maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray-Ümraniyespor maçının kadrosunda yer alacak ilk 11'ler araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı? İşte detaylar...
Galatasaray-Ümraniyespor ilk 11'ler! Galatasaray ile Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray - Ümraniyespor maçına dakikalar kala heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafından Galatasaray Ümraniyespor maçının kadrosunda yer alacak ilk 11'ler araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ilk 11'ler kimler var? Galatasaray maç ilk 11'ler kim? İşte, Galatasaray maçı ilk 11'ler!
Galatasaray ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig, Bein Sports kanallarından canlı yayınlanacak.
Galatasaray-Galatasaray maçı 1 Şubat Çarşamba günü 20.00 da gerçekleşecek.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Oğuz, Avounou, Kartal, Geraldo, Bettaieb, Umut Nayir