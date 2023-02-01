Galatasaray Ümraniyespor ilk 11'ler! Galatasaray maçı ilk 11'ler kim? Galatasaray-Ümraniyespor maç kadrosu!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray ve Ümraniyespor maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray-Ümraniyespor maçının kadrosunda yer alacak ilk 11'ler araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı? İşte detaylar...